Kallas: accordo Ue su sanzioni per coloni Cisgiordania Imminente

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas auspica un imminente accordo su sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, finora bloccato dall'Ungheria.
I ministri degli Esteri dell'Ue potrebbero raggungere oggi a Bruxelles un accordo per infliggere sanzioni contro i "coloni violenti" che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, o almeno "spero che ci arriveremo". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a margine della riunione nella capitale belga. Le sanzioni contro i coloni sono bloccate da molti mesi dall'Ungheria di Viktor Orban, che ha perso le elezioni un mese fa.