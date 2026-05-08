Cisgiordania: l'Ue quasi pronta a sanzionare coloni e militanti Hamas

Lunedì prossimo a Bruxelles i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Ue potrebbero raggiungere un accordo politico su sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. I ministri ne discuteranno nel Consiglio con una serie di "opzioni" sul tavolo, ma non è certo, allo stato, che un accordo possa essere effettivamente raggiunto.

"Ci stiamo avvicinando al momento in cui ci sarà l'unanimità su questo", ha spiegato un alto funzionario Ue, perché finora le misure contro i coloni in Cisgiordania erano state bloccate dall'Ungheria di Viktor Orban, che ha perso le elezioni politiche. Peter Magyar di Tisza, però, non ha ancora formato un governo.

Il Consiglio Ue, in particolare, lavora su una "combinazione" di sanzioni contro i coloni violenti e militanti di Hamas. Non è certo che un accordo politico possa essere effettivamente raggiunto lunedì, dato che Budapest non ha ancora un nuovo governo, cosa che "ci lascia nel limbo", ma "questo potrebbe cambiare da oggi a lunedì".