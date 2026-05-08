circle x black
Cerca nel sito
 

Cisgiordania: l'Ue quasi pronta a sanzionare coloni e militanti Hamas

L'Ue si avvicina a un accordo politico per sanzionare coloni israeliani violenti in Cisgiordania e militanti Hamas, nonostante incertezze sull'unanimità.

Militari israeliani scortano dei coloni nel mercato di Hebron, in Cisgiordania - Fotogramma/Ipa
Militari israeliani scortano dei coloni nel mercato di Hebron, in Cisgiordania - Fotogramma/Ipa
08 maggio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lunedì prossimo a Bruxelles i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Ue potrebbero raggiungere un accordo politico su sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. I ministri ne discuteranno nel Consiglio con una serie di "opzioni" sul tavolo, ma non è certo, allo stato, che un accordo possa essere effettivamente raggiunto.

CTA

"Ci stiamo avvicinando al momento in cui ci sarà l'unanimità su questo", ha spiegato un alto funzionario Ue, perché finora le misure contro i coloni in Cisgiordania erano state bloccate dall'Ungheria di Viktor Orban, che ha perso le elezioni politiche. Peter Magyar di Tisza, però, non ha ancora formato un governo.

Il Consiglio Ue, in particolare, lavora su una "combinazione" di sanzioni contro i coloni violenti e militanti di Hamas. Non è certo che un accordo politico possa essere effettivamente raggiunto lunedì, dato che Budapest non ha ancora un nuovo governo, cosa che "ci lascia nel limbo", ma "questo potrebbe cambiare da oggi a lunedì".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Israele Cisgiordania sanzioni Ue coloni sanzioni Hamas
Vedi anche
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza