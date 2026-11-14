Anche Doug Robb è rimasto bloccato dallo stop ai voli che ha investito gli Stati Uniti

L'aereo non può decollare e parte... un concerto. Durante lo stop ai voli che ha bloccato gli Stati Uniti per circa quattro ore, nella notte italiana, per i passeggeri a bordo di uno dei velivoli fermi a terra è arrivata una sorpresa inimmaginabile. Per alleggerire il clima, il cantante degli Hoobastank, gruppo rock americano, ha improvvisato un vero e proprio concerto, scatenando l'entusiasmo dei passeggeri.

Looks like some stuck travelers got a concert from the singer of Hoobastank during the national air traffic shut down https://t.co/xWW5yE9JaP — Jennie Taer (@JennieSTaer) November 14, 2026

Il frontman della band, Doug Robb, si è infatti alzato dal proprio sedile con il microfono in mano e ha cominciato a cantare, seguito dalle urla del resto dell'aereo, che ha iniziato a riprendere la scena. Il video è diventato rapidamente virale sui social e scatenato anche l'invidia di alcuni fan.

Nella cabina del velivolo suono risuonate le note di 'The Reason', canzone popolare in tutto il mondo, che ha così allietato l'attesa dei passeggeri verso il decollo.