"Mi sono alzato tra tanti corpi e ho iniziato a correre". Vishwash Kumar Ramesh, 40enne cittadino britannico di origine indiana, è l'unico superstite del disastro aereo che in India ha provocato quasi 300 morti: 242 persone a bordo del volo Air India decollato da Ahmedabad e decine di persone che si trovavano nell'edificio su cui è piombato il Boeing.

This footage reportedly shows the sole survivor of the plane crash in India. He is seen walking on his own and speaking to the press.



The British citizen was reportedly seated in the front section of the aircraft, in seat 11A. https://t.co/tKVsIIgOzy pic.twitter.com/jO0blQ0lFn