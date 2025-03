Un aereo della American Airlines con 178 persone a bordo ha preso fuoco in pista dopo un atterraggio d'emergenza al Denver International Airport. Molti passeggeri sono stati costretti ad uscire dall'apparecchio camminando su un'ala prima di utilizzare gli scivoli d'emergenza.

Alla fine dell'operazione, 12 persone sono finite in ospedale con lievi ferite. Il Boeing 737-800 era decollato da Colorado Springs ed era diretto al Dallas Fort Worth International Airport, in Texas.

An American Airlines Boeing 737-800 plane caught fire on the Apron of the Denver International Airport, forcing dozens of passengers to stand on the wing while evacuating.#aircraft #aviation pic.twitter.com/8EobNFYZuU