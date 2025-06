'Africani brava gente': il libro che ribalta la narrazione sul continente africano

Dal 20 giugno in libreria il saggio di Matteo Giusti (Paesi Edizioni) che distingue, senza sconti, le colpe dell’Occidente da quelle degli africani

Colpi di stato, dittature, guerre tribali, ambizioni espansionistiche. L’Africa postcoloniale è spesso raccontata attraverso stereotipi e narrazioni appiattite. Matteo Giusti, giornalista e africanista tra i più autorevoli in Italia, prova a cambiare prospettiva con il suo nuovo libro Africani brava gente, in uscita il 20 giugno per Paesi Edizioni.

Giusti ricostruisce la storia del continente africano dal 1960 a oggi, decennio dopo decennio, alternando cronologia e testimonianze dirette: politici, golpisti, attivisti per i diritti civili. Il suo obiettivo? Separare finalmente le responsabilità delle ex potenze coloniali da quelle delle élite africane che, nel corso del tempo, hanno spesso sacrificato lo sviluppo dei propri popoli per sete di potere.

«Una visione superficiale potrebbe far credere che gli africani conoscano e accettino soltanto la violenza», scrive Giusti. «Ma è troppo riduttivo scaricare tutte le colpe su colonialismo e neocolonialismo». A guidare molti fallimenti del continente sono state anche le decisioni di leader africani corrotti e le sistematiche repressioni del cambiamento, da Lumumba a Sankara.

Il libro affronta anche il rapporto distorto tra Africa e Occidente: un continente visto come "bacino" di risorse da sfruttare e popoli da ignorare, mentre sul fronte africano il divario tra governanti e governati si è ampliato fino a diventare una frattura. «L’enorme tesoro nascosto sotto i piedi degli africani è stato spesso saccheggiato a loro insaputa», denuncia l’autore.

Da Gheddafi ai massacri nella regione dei Grandi Laghi, fino alle Primavere arabe, Africani brava gente si propone come un’opera di riferimento per comprendere i nodi irrisolti del continente e i mutamenti della geopolitica del Sud globale. Senza ideologie, lasciando che siano i fatti a parlare.

Le presentazioni in programma:

17 giugno – Roma, ore 17:00 – Sala Istituto S. Maria in Aquiro (Senato)

25 giugno – Roma, ore 19:00 – Giardini di Castel S. Angelo

12 luglio – Alghero, Festival del Mediterraneo

24 luglio – Arezzo, ore 21:00 – Moonlight Festival

24 agosto – Fiuggi, ore 19:00 – Rassegna Trovautore

13 settembre – Termini Imerese, ore 21:00 – Termini Book Festival