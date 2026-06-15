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Ambasciatrice Argaña: "Paraguay ha molto da offrire all'Europa per industria, tecnologia, energia pulita e innovazione"

15 giugno 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Paraguay oggi ha molto da offrire all'Europa perché è nel cuore dell'America. Abbiamo una posizione geografica unica nella regione e, inoltre, siamo il Paese con la crescita più dinamica dell'America Latina. Pensiamo quindi che, con una popolazione giovane - una grande percentuale sotto i 30 anni - e con vantaggi fiscali che favoriscono gli investimenti, il Paraguay sia molto attrattivo. I settori fondamentali sono l'industria, la tecnologia, l'energia pulita e l'innovazione. Un campo enorme in cui gli italiani possono scoprire che esiste ancora un gigante addormentato chiamato Paraguay". Con queste dichiarazioni, Maria José Argaña, Ambasciatrice del Paraguay in Italia, è intervenuta in occasione della Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali che, dal 13 al 15 giugno 2026, presentano il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano - attualmente Presidente di turno del Mercosur - e promuovono l'incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell'Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

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