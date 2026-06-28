Un elicottero della Saudi Aramco è precipitato oggi, domenica 28 giugno, a Ras Tanura (in Arabia Saudita). Sono morte tutte le 14 persone che erano a bordo del velivolo. Lo riferisce la tv satellitare al-Arabiya rilanciando notizie confermate dal ministero dell'Energia di Riad.

Le vittime sono tutti cittadini sauditi, precisa l'agenzia ufficiale saudita Spa. "Una fonte ufficiale del ministero dell'Energia ha reso noto che alle 6 di domenica 28 giugno 2026 un elicottero della Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura - si legge - L'incidente ha provocato la morte di tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi".