Attentato a Trump, tensione tra i repubblicani e su chat Maga spunta la teoria del "complotto"

Bremmer: "La democrazia americana è in crisi"

L'attentato a Donald Trump a meno di 48 ore dalla convention repubblicana fa salire la tensione e cambia ancora di più la faccia di una campagna elettorale già molto tesa, tanto che Ian Bremmer su X ha scritto che "la democrazia americana è in crisi", dopo anni di odio diffuso, divisioni e disinformazione quasi sempre amplificata dallo stesso Trump, riporta Il Messaggero in edicola oggi. Bremmer ricorda che la violenza era da condannare il 6 gennaio 2021 - quando è stato occupato il Congresso dai sostenitori di Trump che non volevano accettare la vittoria di Joe Biden - e deve essere condannata il 13 luglio.

Sulle chat e sui social media i gruppi Maga spingono per la possibilità di un complotto Antifa, gli estremisti di sinistra che sono stati attaccati e accusati senza prove da Trump decine di volte.