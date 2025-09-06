circle x black
Australia, surfista ucciso da uno squalo a Sydney

Chiuse le spiagge da Manly a Narrabeen dopo la morte di un 57enne che lascia moglie e figlio

Australia, surfista ucciso da uno squalo a Sydney
06 settembre 2025 | 08.28
Redazione Adnkronos
Nuovo attacco di uno squalo in Australia, dove un surfista è stato ucciso al largo delle coste di Sydney. L'uomo è stato "morso da quello che si ritiene essere un grosso squalo” vicino a Dee Why, sulle spiagge settentrionali di Sydney, ha riferito la polizia del Nuovo Galles del sud in una dichiarazione.

La polizia ha dichiarato che l'uomo di 57 anni stava facendo surf con un gruppo di amici a Long Reef Beach poco dopo le 9:30 di sabato mattina quando è stato attaccato da un grosso squalo. I suoi amici sono riusciti a tornare a riva sani e salvi. Mentre l'uomo “è stato recuperato dal mare e portato a riva, ma è deceduto sul posto”, continua il comunicato della polizia.

Il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud, John Duncan, ha affermato che stava facendo surf da soli 30 minuti quando è stato attaccato a circa 100 metri dalla riva. "Di conseguenza, ha perso diversi arti. I suoi colleghi sono riusciti a tornare in spiaggia sani e salvi. Poco dopo, il suo corpo è stato trovato galleggiante tra le onde", ha detto Duncan. Lascia una moglie e una figlia piccola

Long Reef Beach si trova a circa 20 chilometri a nord del centro di Sydney. Le autorità hanno chiuso tutte le spiagge tra il centro turistico di Manly a sud e Narrabeen a nord “in attesa di ulteriori indicazioni”, ha detto la polizia. Dall'inizio dell'anno, questo è il quarto attacco mortale di uno squalo in Australia.

