Almeno 10 persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. L'autore della strage sarebbe uno studente che è entrato in due classi dell'istituto scolastico sparando all'impazzata. A riferirlo è il Kurier, citando fonti della polizia e parlando di possibile suicidio del giovane. Al momento i servizi di emergenza non possono stabilire con certezza se abbia agito da solo o se avesse un complice.