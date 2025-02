Un appello a ''combattere, combattere, combattere''. Un invito a Donald Trump a essere ''presidente a vita''. E poi il braccio teso in quello che, secondo molti osservatori, è stato un ''saluto romano'', il ''saluto nazista''. Così Steve Bannon, l'ideologo del movimento Maga e stratega della prima Amministrazione Trump, ha concluso il suo intervento alla Cpac, la conferenza dei conservatori americani. Il video del suo intervento concluso con il braccio teso e trasmesso in diretta da Fox News è diventato virale sui social media.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.



