Bayrou: "Italia fa dumping fiscale" - Video

31 agosto 2025 | 22.16
Redazione Adnkronos
''L'Italia sta facendo una politica di dumping fiscale''. Così il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l'8 settembre. Bayrou si è espresso contro il ''nomadismo fiscale'' ed ha citato l'Italia come esempio di Paese che attua una politica di dumping fiscale per mettere in guardia i francesi da provvedimenti destinati ''ai più ricchi'' che potrebbero ''trasferirsi'' con la residenza fiscale ''dove è più conveniente'' per pagare meno tasse. (Da video Bfmtv)

