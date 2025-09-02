circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo sull'Italia, quanto dura? Ecco che settembre ci aspetta

Dopo i primi due giorni perturbati e il terzo in miglioramento, arrivano buone notizie

Tramonto al mare (Fotogramma)
Tramonto al mare (Fotogramma)
02 settembre 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maltempo sull'Italia, estate finita? Ecco cosa ci riserva questo inizio di settembre, secondo gli esperti.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase decisamente perturbata nelle prossime ore, poi analizza l'ultima proiezione per settembre 2025.

Le prossime ore vedranno ancora maltempo su Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e tutte le regioni tirreniche fino alla Campania. Avremo piogge sparse, ma anche rovesci intensi e localmente persistenti.

Le massime sono previste in sensibile calo su Sardegna, Emilia Romagna e Triveneto, mentre avremo una veloce ‘fiammatina africana’ su Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia con punte di 37-38°C.

Attenzione ai venti che soffieranno dai quadranti occidentali, da forti a burrasca sulla Liguria e settori tirrenici centro settentrionali. I mari, di conseguenza, saranno molto mossi o localmente agitati, in particolare il Tirreno Centrale, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna.

Mercoledì il tempo tornerà subito soleggiato, salvo gli ultimi momenti di instabilità all’estremo Sud, entro metà mattinata; le temperature caleranno al Meridione, aumenteranno al Centro-Nord e si porteranno ovunque nei valori medi del periodo. Finirà il caldo al Sud e finirà la breve fase fresca al Nord: ovunque ci livelleremo intorno ai 30-31°C, si starà molto bene.

Ma come proseguirà settembre? Dopo i primi due giorni perturbati e il terzo in miglioramento, ci aspettano buone notizie.

Le previsioni sub stagionali del prestigioso Centro Meteorologico Europeo (ECMWF) confermano le emissioni dei modelli iLMeteo: almeno fino alla seconda decade e, magari, fino all’Equinozio d’Autunno (che quest’anno cade il 22 settembre) si prevede una prevalenza di alta pressione con condizioni decisamente soleggiate al Centro-Sud e solo a tratti variabili al Nord ma senza perturbazioni importanti.

In sintesi, l’Estate Astronomica, che quest’anno finirà il 22 settembre, sembra ancora voler far parlare di sé: tempo buono e mite, gradevole, senza caldo africano e con tanto sole settembrino. Se queste proiezioni verranno confermate, ci aspetta ancora un bel periodo per godere di ottime giornate di vacanza al mare o in montagna. Quantomeno durante i weekend di questa fine 'Estate Astronomica'.

Nel dettaglio

Martedì 2. Al Nord: piogge e forti temporali, migliora dal pomeriggio. Al Centro: maltempo sui settori tirrenici. Al Sud: peggiora con temporali in Campania, occasionali altrove.

Mercoledì 3. Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: sereno ovunque dal pomeriggio. Al Sud: variabile al mattino, poi sereno.

Giovedì 4. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: rimonta anticiclonica, stabile e soleggiato per il resto della settimana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo maltempo oggi maltempo italia maltempo quanto dura maltempo fino a quando estate 2025 estate finita meteo settembre estate a settembre
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza