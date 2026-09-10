Berlino, accusa di corruzione: la Spd difende Steffen Krach nel pieno della campagna elettorale

Il candidato alle regionali nella città-Stato è indagata dalla Procura di Hannover per una piccola donazione al partito da parte di un'azienda, che è stata restituita. Un'altra grana per il partito, che si avvia verso il peggiore risultato della sua storia.

Il Partito Socialdemocratico della Germania (Spd) è sceso oggi in difesa del suo candidato di punta per le elezioni regionali di Berlino, Steffen Krach, indagato per presunta corruzione.

La Procura di Hannover sta indagando su Krach: pur non rilasciando commenti sulle accuse specifiche, ha richiamato il principio della presunzione di innocenza. Tuttavia, secondo i media tedeschi, il caso riguarda una procedura di gara per aziende del settore sanitario che partecipavano a un appalto pubblico per la costruzione di ospedali.

All'epoca, Krach ricopriva un incarico amministrativo nella regione di Hannover e sosteneva una delle aziende partecipanti alla gara, sebbene l'impresa sia stata alla fine esclusa dall'appalto.

Nonostante questo, verso la fine del 2025 l'azienda ha effettuato una donazione all'Spd di Berlino "pari a 9.900 euro" (11.500 dollari), somma che il partito "decise di rifiutare immediatamente su indicazione del nostro candidato di punta (Krach)", come confermato oggi dal tesoriere del partito, Fabian Fischer.

In precedenza, l'emittente Rbb aveva riferito che un imprenditore aveva trasferito 9.900 euro sul conto della Spd di Berlino il 29 dicembre 2025.

Secondo quanto riportato, Krach fu informato dalla dirigenza regionale della Spd il 7 gennaio e dispose la restituzione della somma il giorno seguente; il denaro sarebbe stato effettivamente restituito al mittente il 9 gennaio. Un portavoce della Spd di Berlino ha confermato questi dettagli.

Krach, attualmente in aspettativa dal suo incarico ad Hannover per dedicarsi alla campagna elettorale, ha respinto l'accusa di corruzione definendola infondata: "In nessun momento ho accettato alcuna somma da questo partecipante alla gara, né a titolo personale né nella mia veste di presidente regionale della Spd".

Le elezioni regionali a Berlino si terranno tra una settimana e mezza. Krach si è trasferito da Hannover a Berlino nell'estate del 2025 per assumere il ruolo di candidato di punta della Spd. L'assessore regionale all'Economia di Berlino, Franziska Giffey, anche lei socialdemocratica, ha dichiarato che le accuse sono prive di fondamento.

Secondo Giffey, Krach aveva già spiegato che la gara d'appalto si era svolta durante il suo mandato e che l'azienda partecipante aveva inviato una donazione.

"Alla fine, l'offerente è stato comunque escluso dalla procedura, ma Steffen Krach ha reagito immediatamente dichiarando: 'Non posso accettare questa donazione'", ha osservato Giffey.

L'assessore regionale ha definito "molto singolare" la tempistica dell'indagine, giunta proprio a ridosso delle elezioni regionali di Berlino, previste per il 20 settembre, così come le modalità con cui è stata perquisita l'abitazione del candidato e sequestrato il suo telefono cellulare.

I sondaggi indicano che la Spd di Berlino si sta avviando verso il peggior risultato elettorale della sua storia, e la notizia dell'indagine è emersa proprio nel pieno della campagna elettorale.