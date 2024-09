Joe Biden indossa un cappellino con la scritta Trump 2024. Non è una fake news e la foto non è ritoccata, né generata con l'Intelligenza Artificiale. Il presidente degli Stati Uniti, come documenta la foto che rimbalza su diversi profili X, indossa un cappellino con uno slogan di sostegno a Donald Trump nelle elezioni per la Casa Bianca. Nessun mistero, niente complotti né ribaltoni. Biden, che ha ritirato la candidatura cedendo il passo alla vicepresidente Kamala Harris, non ha cambiato schieramento.

Thanks for the support, Joe! pic.twitter.com/GeNDXWEHVi — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024

Semplicemente, durante le celebrazioni per rendere omaggio alle vittime dell'11 settembre 2001, il presidente degli Stati Uniti ha raggiunto la Pennsylvania e ha fatto tappa alla Shanksville Fire Station. Qui come conferma Andrew Bates, uno dei suoi portavoce, Biden ha donato un cappellino ad un sostenitore di Trump e ne ha ricevuto in cambio un altro, con lo slogan a favore dell'ex presidente. Biden, sorridendo, ha indossato il cappello per dare un segnale di concordia e unità nel ricordo della tragedia avvenuta 23 anni fa.