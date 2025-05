"Il cancro ci tocca tutti. Come molti di voi, io e Jill abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci risollevato con affetto e sostegno". Così l'ex presidente Usa Joe Biden, all'indomani della notizia della diagnosi di tumore alla prostata interviene su X postando una foto con la moglie e il loro gatto.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU