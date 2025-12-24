L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre ed è arrivato all'ospedale dove domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. Lo ha riferito all'Afp una fonte della clinica privata Df Star di Brasilia.

Secondo quanto ha constatato l'agenzia di stampa, un convoglio di auto nere scortate da moto è entrato nel garage dell'ospedale, dove l'ex leader di estrema destra, condannato a settembre a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, era già stato operato in aprile.