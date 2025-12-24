circle x black
Bolsonaro lascia il carcere, trasferito in ospedale per intervento chirurgico

Uscita dalla prigione per la prima volta da fine novembre, il ricovero clinica privata Df Star di Brasilia

Jair Bolsonaro - Afp
Jair Bolsonaro - Afp
24 dicembre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre ed è arrivato all'ospedale dove domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. Lo ha riferito all'Afp una fonte della clinica privata Df Star di Brasilia.

Secondo quanto ha constatato l'agenzia di stampa, un convoglio di auto nere scortate da moto è entrato nel garage dell'ospedale, dove l'ex leader di estrema destra, condannato a settembre a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, era già stato operato in aprile.

