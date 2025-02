Nicolas Sarkozy annuncia che sospenderà ogni attività pubblica in qualità di ex presidente. In un post su X l'ex inquilino dell'Eliseo, che da ieri indossa il braccialetto elettronico in seguito alla condanna nel cosiddetto caso delle intercettazioni, denuncia un'ingiustizia e dichiara di "rinunciare a qualsiasi espressione mediatica, ad eccezione di questo messaggio personale".

"Ho presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che deciderà se sono stato vittima di un'ingiustizia, come ritengo, e ne trarrà tutte le conseguenze. Sarà depositato entro la fine del mese. Data questa particolare situazione, e per rispetto delle eminenti funzioni che ho esercitato, ho deciso di sospendere le mie attività pubbliche in qualità di ex Presidente e di rinunciare a ogni espressione mediatica, ad eccezione di questo messaggio personale. Per il resto, continuerò a svolgere la mia vita professionale come mi è stato concesso il diritto di fare", si legge.

"Non ho alcuna intenzione di lamentarmi, e ancora meno che qualcuno si lamenti per me. Ci sono così tanti altri dolori in Francia oggi! In confronto, il danno che mi è stato fatto è aneddotico. Sarebbe quindi inappropriato considerarmi una vittima. Tuttavia, tutti devono capire che il senso di ingiustizia che provo mi dà un'energia decuplicata. Tutto cesserà solo quando la verità sarà svelata. Fino ad allora, combatterò senza sosta e senza chinare la testa contro le menzogne, la calunnia e la manipolazione in tutte le loro forme".