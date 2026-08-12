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Auto si ribalta e si inabissa in un canale a Formentera: carabinieri in vacanza salvano 30enne che stava per annegare

I due militari, in forza presso i comandi provinciali di Genova e Savona, hanno ricevuto il plauso dei colleghi spagnoli per aver evitato la tragedia

Incidente a Formentera
Incidente a Formentera
12 agosto 2026 | 10.10
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Tragedia sfiorata a Formentera, perla delle isole Baleari, in Spagna, dove quattro giovani, vittime di un incidente stradale, sono stati salvati da due carabinieri in vacanza. E' successo nei giorni scorsi: i due militari, in forza presso i comandi provinciali di Savona e Torino, si trovavano nella zona del porto La Savina quando si è verificato il sinistro.

I due hanno visto l'auto con a bordo i quattro giovani ribaltarsi e inabissarsi parzialmente nel canale della Salina. A quel punto i carabinieri si sono immediatamente immersi riuscendo a soccorrere un passeggero spagnolo trentenne che era stato sbalzato fuori dalla vettura e che rischiava di annegare. Quest'ultimo ha riportato fratture esposte e assenza di sensibiità agli arti inferiori: a lui i due italiani hanno anche tamponato una ferita cranica emorragica in attesa dei soccorsi. Intanto, oltre a delimitare l'area dell'incidente, si sono anche preoccupati di assistere gli altri passeggeri sotto choc.

Il giovane ferito è stato in seguito trasferito in elisoccorso all'ospedale di Ibiza, dove è stato dichiarato fuori pericolo e in fase di miglioramento. Non si registra nessun altro lesionato grave. I soccorritori spagnoli, Policia Nacional e Guardia Civil, hanno espresso riconoscenza ai carabinieri italiani per "l'alto senso del dovere dimostrato".

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carabinieri formentera ibiza incidente a formentera
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