Carlo e Camilla sono tornati a casa, nel Regno Unito, ma il cuore è ancora un po' in Italia. Quattro giorni tra arte, cultura e buon cibo che hanno voluto ricordare sui propri social con un videoracconto. "Arrivederci e Grazie Mille, Italia! È stata una settimana davvero speciale, in cui abbiamo vissuto il meglio dell’Italia. Grazie per la vostra calorosa amicizia e ospitalità", hanno scritto il re e la regina, in italiano, sui propri canali social.

Nel video i momenti salienti del loro viaggio di Stato a Roma e a Ravenna: dalla visita guidata di Alberto Angela a Roma ai tortellini in Emilia Romagna, dal discorso alle Camere riunite alla cena insieme al presidente Mattarella per il ventesimo anniversario di matrimonio, fino alla visita al Museo Byron e alla basilica di San Vitale di Ravenna. Il tutto condito dalla voce di Mina: la sua 'Nessuno' fa da colonna sonora alla 'cartolina' video dei reali.