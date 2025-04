Il giornalista e paleontologo Alberto Angela ha accompagnato Re Carlo III e la regina Camilla alla scoperta dei tesori di Roma. Intervenuto a 'La volta buona', il conduttore televisivo ha raccontato con grande entusiasmo l'esperienza da 'Cicerone'.

La reazione di Alberto Angela

Durante la guida, la Regina Consorte Camilla si sarebbe congratulata con Alberto Angela per i suoi programmi televisivi. "Camilla ha accennato di guardare sempre i miei programmi, io mi sento in imbarazzo in questo momento", ha detto il giornalista ai microfoni de 'La volta buona' cercando di trattenere l'emozione: "Rimango con i piedi per terra", ha aggiunto, tornando serio.

E poi, Alberto Angela ha descritto il momento trascorso con i Reali: "Una coppia molto attenta alle cose che dicevo e soprattutto molto attenta ai dettagli di questo luogo. Ma chi non rimane affascinato davanti al Colosseo?", ha detto, spendendo parole d'oro per la bellezza di Roma: "Il nostro Paese affascina, colpisce. Forse, però, mi aspettavo Carlo diverso".

E spiega: "Una cosa è quando leggi notizie su di lui, un altro conto è conoscerlo: ho visto dai suoi occhi tanta curiosità, voglia di imparare. Mi ha fatto una grandissima impressione, una bella sensazione", ha concluso, ricevendo gli auguri da parte dello studio perché oggi, martedì 8 aprile, il giornalista compie 63 anni: "Un compleanno reale", ha detto Caterina Balivo.

Poi, Angela ha ringraziato i telespettatori per il successo di 'Ulisse - Il Piacere della Scoperta' che è andato in onda ieri, lunedì 7 aprile, su Rai1 e ha vinto in termini di spettatori (2.843.000 telespettatori, 17,4% share): "Una bella sensazione, fa vedere come il pubblico voglia imparare. Grazie", ha concluso.