Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates

Le foto - 19 in totale - non mostrano comportamenti illegali né la presenza di minorenni, ma confermano la varietà di rapporti che ruotavano attorno al defunto finanziere

Jeffrey Epstein - (Fotogramma/Ipa)
12 dicembre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso nuove foto rinvenute nella proprietà di Jeffrey Epstein, in cui il defunto finanziere condannato per pedofilia appare accanto a diverse figure di spicco, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon e Richard Branson.

Le immagini - 19 in totale - non mostrano comportamenti illegali né la presenza di minorenni, ma confermano la varietà di rapporti che ruotavano attorno a Epstein. Tra gli scatti, riportati dalla Cnn, figura anche una ciotola di preservativi "goliardici" con il volto di Trump, e un'altra foto del presidente americano in compagnia di sei giovani donne.

Secondo i Democratici, la vasta mole di materiale ricevuto dagli avvocati dell’eredità di Epstein - oltre 95.000 immagini - apre nuove piste investigative e getta ulteriore luce sulle relazioni del finanziere con "alcuni degli uomini più potenti del mondo". Il deputato Robert Garcia ha accusato la Casa Bianca di "insabbiamento" e ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i dossier. I Repubblicani rispondono parlando di un tentativo di "costruire una narrazione falsa contro Trump", sostenendo che dai documenti non emergerebbe alcun comportamento illecito da parte del presidente.

Molti dei personaggi citati hanno negato qualsiasi legame improprio con Epstein. Clinton non è mai stato accusato di reati e sostiene di aver interrotto ogni rapporto prima dell’arresto del finanziere nel 2019. Gates ha definito un "grave errore" averlo incontrato. Anche Trump, pur avendo frequentato gli stessi ambienti di Manhattan e Palm Beach, respinge ogni accusa e parla di "montatura".

