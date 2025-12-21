circle x black
Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine 'con censure minime'

Riguardano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell

I documenti censurati - (Afp)
21 dicembre 2025 | 19.16
Redazione Adnkronos
"Ecco il documento aggiornato con minime modifiche. Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie".

Dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in un post su X la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì, ma che erano state completamente censurate, e che riguardano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell, stretta collaboratrice di Jeffrey Epstein con cui avrebbe avuto anche una relazione, a New York per traffico sessuale.

"A quei documenti - spiega il Dipartimento - sono state apportate delle modifiche al momento del deposito nei rispettivi procedimenti giudiziari. Abbiamo riprodotto i documenti così come erano in nostro possesso".

