Un passeggero speciale in aereo. Peso, 70 chili. Zampe, 4. Comportamento, impeccabile. C'è anche Horus, un alano arlecchino, sul volo che da Città del Messico raggiunge la località turistica di Puerto Vallarta.

This is Horus. He got a lot of attention on a recent flight in Mexico. Clearly the other passengers have never flown with someone so handsome. 14/10 we're told he was very well behaved pic.twitter.com/yizqSunpm2