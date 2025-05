Gloria von Thurn und Taxis, nata il 23 febbraio 1960 a Stoccarda come Mariae Gloria Ferdinanda Joachima Josephine Wilhelmine Huberta Gräfin von Schönburg-Glauchau, è una figura chiave dell'aristocrazia tedesca, nota per la sua trasformazione da "principessa punk" degli anni '80 a fervente attivista cattolica e influente figura nel panorama conservatore europeo.

Origini e famiglia

Gloria nasce nella famiglia dei conti Schönburg-Glauchau, di origini tedesche e ungheresi. Durante l'infanzia, ha vissuto in Africa, in paesi come il Togo e la Somalia, dove suo padre lavorava come giornalista. Nel 1980, a soli 20 anni, ha sposato Johannes, l'11º principe di Thurn und Taxis, di 34 anni più anziano, entrando così a far parte di una delle famiglie più ricche e influenti della Germania, che nel Quattrocento, grazie a un antenato italiano, rivoluzionò il servizio postale dell'Impero Romano-Germanico e costruì una fortuna secolare.

La "Principessa Punk" e la trasformazione

Negli anni '80, divenne famosa per il suo stile di vita eccentrico e le sue apparizioni nei circoli dell'alta società europea con una cresta colorata in testa, guadagnandosi il soprannome di "principessa punk" o "Princess TNT", come scrisse ‘Vanity Fair’, che la definì “la versione selvaggia” della sua amica Lady Diana. Frequentava Andy Warhol e Michael Jackson, ma la morte del marito nel 1990 segnò un punto di svolta. Oltre a un patrimonio sterminato, Johannes aveva accumulato debiti per centinaia di milioni di dollari e Gloria, vedova con tre figli, si dedicò alla ristrutturazione delle finanze familiari. Vendette i gioielli di famiglia, 75mila bottiglie di vino, opere d’arte e immobili “secondari”.

Impegno religioso e ruolo nella Chiesa

Dopo la crisi finanziaria, Thurn und Taxis iniziò un percorso di approfondimento spirituale, avvicinandosi al cattolicesimo tradizionale. Diventò una figura di riferimento per l'ala conservatrice della Chiesa, mantenendo stretti rapporti con l’allora cardinale Joseph Ratzinger. Divenuto Papa Benedetto XVI, Gloria si trasferisce a Roma insieme al figlio Albert, (oggi pilota automobilistico e titolare del casato con il nome di Albert II), e con l'amica Alessandra Borghese, nipote di Papa Paolo V, influenzò anche lo stile liturgico del Papa, suggerendo dettagli come il ritorno al camauro, il copricapo di velluto rosso con bordo in pelliccia di ermellino, e alle babbucce scarlatte. Le due hanno collaborato a diverse iniziative culturali e religiose, tra cui la pubblicazione del libro "Noblesse oblige. Le nostre buone maniere dalla A alla Z", una guida al galateo.

Attivismo e controversie

Negli ultimi anni, Gloria è diventata una voce prominente nel panorama conservatore europeo e americano, partecipando a conferenze come il National Conservatism Conference e mantenendo rapporti con figure come Steve Bannon e il cardinale Raymond Burke. Le sue posizioni controverse contro l'immigrazione e i diritti Lgbtq+ hanno suscitato critiche e proteste, incluso un appello al boicottaggio dei festival musicali da lei organizzati nel suo castello a Ratisbona, dove nel 2023 è apparso come ospite d’onore il giudice della Corte Suprema americana Samuel Alito, che ha firmato l’opinione della maggioranza nella sentenza che ha cancellato il diritto federale all’aborto negli Stati Uniti.

Oggi, Gloria vive tra la Germania e il Kenya, e oltre all’impegno religioso e politico, si dedica all'arte, realizzando ritratti a pastello di cardinali, papi e figure celebri come Bob Dylan e Frida Kahlo. In queste settimane è molto attiva a Roma, in vista del Conclave, negli eventi della comunità dei cattolici conservatori.