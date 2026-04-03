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Cisint (Lega) a Metsola: "Tuteli il Parlamento Ue da Salis e Hassan"

L'eurodeputata friulana chiede alla presidente di tutelare il Parlamento Uen da Ilaria Salis e Rima Hassan, entrambe accusate di legami con ambienti estremisti.

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - Fotogramma/Ipa
03 aprile 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ha scritto "una lettera alla presidente Roberta Metsola per rappresentarle tutta la profonda apprensione sulla situazione" che si è creata nel gruppo della Sinistra europea (The Left), "di cui fanno parte le deputate Rima Hassan e Ilaria Salis".

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Rima Hassan, della France Insoumise, è una palestinese nata in un campo profughi in Siria, da una famiglia cacciata da Israele durante la Nakba, ed è accusata di apologia di terrorismo in Francia per un post sui social. "Entrambe - continua - risultano, nuovamente, al centro di vicende giudiziarie che evidenziano presunti contatti e vicinanze con ambienti estremisti e fondamentalisti".

Nel caso di Ilaria Salis, prosegue Cisint, "emergono inoltre interrogativi in merito a sospette irregolarità e a profili di dubbia idoneità etica, riguardanti parte del suo staff accreditato presso il Parlamento Europeo. In particolare, destano allarme i possibili legami tra il gruppo parlamentare in questione e organizzazioni sovversive ed estremiste, con intrecci che alimentano e sollevano dubbi, anche, sul ruolo degli assistenti e dei collaboratori".

Per Cisint, "vicende di questo tipo compromettono non solo la credibilità e il prestigio del Parlamento Europeo agli occhi dei cittadini, ma espongono anche le Istituzioni Ue a dinamiche di dubbia moralità, al limite della legalità, con ricadute in termini di sicurezza per i cittadini. Ho dunque chiesto alla presidente Metsola di intervenire per tutelare l’integrità delle istituzioni europee e garantire il pieno rispetto dei regolamenti, della legalità e dei più elevati standard etici".

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Anna Maria Cisint Rima Hassan Ilaria Salis Ue Parlamento Europeo
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