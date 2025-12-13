Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos

Adnkronos seguirà con tre dirette speciali la XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, appuntamento centrale della politica estera italiana. Dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura dei lavori del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, lunedì 15 dicembre a partire dalle 10, negli speciali si affronteranno i temi chiave dell’agenda internazionale: scenari di sicurezza e cooperazione europea, migrazioni, rotte energetiche, cyber e intelligenza artificiale. In primo piano anche il dialogo strategico tra Italia e Germania e il ruolo del nostro Paese come snodo geopolitico nel Mediterraneo e in Europa, con la partecipazione di ministri, rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del mondo accademico. Le dirette saranno trasmesse sulla homepage Adnkronos e sul nostro canale Youtube, nei giorni 15-16-17 dicembre, e inizieranno mezz'ora prima dei lavori della Conferenza. Tra gli ospiti di Davide Desario, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli ci saranno diplomatici, accademici ed economisti.