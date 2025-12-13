circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos

13 dicembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos seguirà con tre dirette speciali la XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, appuntamento centrale della politica estera italiana. Dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura dei lavori del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, lunedì 15 dicembre a partire dalle 10, negli speciali si affronteranno i temi chiave dell’agenda internazionale: scenari di sicurezza e cooperazione europea, migrazioni, rotte energetiche, cyber e intelligenza artificiale. In primo piano anche il dialogo strategico tra Italia e Germania e il ruolo del nostro Paese come snodo geopolitico nel Mediterraneo e in Europa, con la partecipazione di ministri, rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del mondo accademico. Le dirette saranno trasmesse sulla homepage Adnkronos e sul nostro canale Youtube, nei giorni 15-16-17 dicembre, e inizieranno mezz'ora prima dei lavori della Conferenza. Tra gli ospiti di Davide Desario, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli ci saranno diplomatici, accademici ed economisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
conferenza degli ambasciatori
Vedi anche
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza