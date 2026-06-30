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No agli atleti trans nelle gare femminili, la Corte Suprema dà ragione a Trump

. La Corte ha confermato la legittimità delle leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni femminili

Donald Trump
Donald Trump
30 giugno 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte Suprema dà ragione a Donald Trump e decreta l'esclusione degli atleti transgender dalle competizioni sportive femminili. La decisione dei giudici è un punto a favore del presidente, che dall'inizio del suo mandato ha inserito il tema in agenda. La Corte ha confermato la legittimità delle leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni femminili con la sentenza redatta dal giudice conservatore Kenneth Kavanaugh: il collegio ha respinto con una maggioranza di 6 a 3 i ricorsi di due studentesse transgender, Becky Pepper-Jackson e Lindsay Hecox, stabilendo che le restrizioni imposte in West Virginia e Idaho non violano né il 14mo Emendamento sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, né il 'Title IX', la normativa federale che proibisce la discriminazione sessuale nell'istruzione.

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Corte Suprema atleti transgender trump atleti transgender
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