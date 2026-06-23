Crisi diplomatica Ue-Israele: Kallas boicottata, Suica incontra Sa'ar

Mentre l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas si trova in Giordania, la sua collega Dubravka Suica, commissaria per il Mediterraneo, è in visita in Israele e nei Territori Palestinesi, dove tra l'altro ieri ha incontrato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar. E' lo stesso ministro che cinque giorni fa ha annunciato pubblicamente che avrebbe interrotto ogni contatto con l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, che in teoria avrebbe la delega esclusiva a condurre la politica estera dell'Unione.

Il motivo addotto da Sa'ar per il 'boicottaggio diplomatico' di Kallas sono alcune frasi che la politica estone avrebbe pronunciato durante una visita in Messico, in cui avrebbe paragonato le politiche dello Stato ebraico nei confronti dei palestinesi a quello del regime razzista sudafricano ai tempi dell'apartheid. La Commissione, anziché difendere la sua vicepresidente, ha inviato da Sa'ar Suica, la cui delega per il Mediterraneo è stata vista sin dall'inizio come un modo per indebolire Kallas.

L'episodio rientra nella lunga sequela di attriti tra Kallas e la presidente Ursula von der Leyen, che fatica a condividere la scena non tanto con la collega estone, ma con l'Alto Rappresentante in quanto tale. Von der Leyen, che è molto attiva in politica estera malgrado in base ai trattati la materia non sia di sua competenza, aveva pessimi rapporti anche con il predecessore di Kallas, lo spagnolo Josep Borrell. Intanto Kallas ad Amman ha incontrato i rappresentanti della Lega Araba e definisce via social la Giordania un "pilastro di stabilità" nel Medio Oriente.