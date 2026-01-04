circle x black
Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov'è Maduro

Il Metropolitan Detention Center è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti

Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn (Ipa)
Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn (Ipa)
04 gennaio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti. Tra loro il rapper Sean "Diddy" Combs, che al Metropolitan Detention Center di Brooklyn è rimasto per poco più di un anno, prima di essere condannato a ottobre a oltre quattro anni di carcere federale.

Attualmente detenuto presso l'Mdc c'è Luigi Mangione, il ventisettenne accusato di aver sparato e ucciso l'amministratore delegato della UnitedHealthcare, Brian Thompson, in quello che i procuratori federali hanno definito un omicidio mirato a sangue freddo.

Anche Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Ftx, sta scontando nel carcere di Brooklyn una pena a 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per frode.

