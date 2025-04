Dall'India a Trieste: l’Italia nella strategia Imec

Il futuro dei mercati passa per la nuova via del cotone

Si chiama Imec – India-Middle East-Europe Economic Corridor – ed è un progetto strategico di portata globale, promosso con determinazione dal governo italiano. L’obiettivo? Rilanciare le antiche rotte commerciali della "via del cotone", trasformandole in un moderno corridoio infrastrutturale capace di rafforzare gli scambi tra l’Indo-Pacifico e l’Europa.

Annunciato ufficialmente durante il Vertice del G20 a Nuova Delhi nel 2023, l’Imec punta a valorizzare in particolare il porto di Trieste, destinato a diventare un hub logistico cruciale nei traffici euroasiatici. In un contesto globale segnato da nuove tensioni commerciali e dal ritorno del protezionismo, l’India emerge come partner chiave per l’Europa. Le dimensioni e la dinamicità del suo mercato offrono opportunità straordinarie per le imprese italiane ed europee, alla ricerca di nuovi sbocchi e collaborazioni strategiche.

Nel video di approfondimento, realizzato da Roberto Di Matteo, voci italiane e indiane raccontano potenzialità, prospettive e impatti concreti dell’Imec, tra diplomazia economica, innovazione e visione geopolitica.

Intervengono nel video:

- Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

- Dipanjan Roy Chaudhury, Caporedattore Esteri, The Economic Times

- Nikhil Kanodia, Presidente, Precision Electronics Limited

- Dr.ssa Sandhya Lavety, Vice Direttore del Reparto Ingegneria, Precision Electronics Limited

- Anju Rawat, Responsabile Sviluppo Commerciale e Vendite

- Federico Bricolo, Presidente, Veronafiere

- Matteo Gelmetti, Senatore della Repubblica Italiana

- Antonio Bartoli, Ambasciatore d’Italia in India e Nepal

- Dr.ssa Silvia Bottega, Professore Associato alla Jindal University e Vice Direttrice del Centro Studi Europei