L'Ue sta pensando di far entrare in vigore "a metà aprile" sia le vecchie contromisure già adottate per i dazi Usa, poi sospese e che dovrebbero essere riattivate, sia quelle nuove, riallineando i tempi. Lo ha spiegato, oggi in audizione in commissione al Parlamento Europeo, il commissario al Commercio Maros Sefcovic. In precedenza era stato detto che le prime sarebbero entrate in vigore prima delle seconde.

"Alla luce del recente annuncio che gli Stati Uniti stanno pianificando di introdurre dazi aggiuntivi il 2 aprile - ha detto agli eurodeputati - stiamo ora valutando di allineare i tempi delle due serie di contromisure Ue", la riattivazione di quelle già adottate e poi sospese e quelle nuove, "in modo da poter consultare contemporaneamente gli Stati membri su entrambe le liste". Questo, ha continuato, "ci darà anche più tempo per i negoziati per cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile".

Di conseguenza, ha aggiunto, "tutte le contromisure Ue annunciate il 12 marzo entrerebbero in vigore a metà aprile. Questo approccio ci consentirebbe di fornire una risposta ferma, proporzionata, solida e ben calibrata alle misure statunitensi. Mentre, allo stesso tempo, sono stato incaricato dalla presidente Ursula von der Leyen di continuare i colloqui per cercare di trovare una soluzione con gli Stati Uniti".

Lagarde: "Dazi Usa al 25% possono ridurre dello 0,3% Pil Eurozona 2025"

"Secondo le analisi della Bce, un dazio statunitense del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe la crescita dell’area dell’euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Una risposta europea sotto forma di aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti farebbe salire questa riduzione a circa mezzo punto percentuale", ha affermato oggi la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un'audizione al Parlamento europeo, sottolineando che "la situazione è ovviamente in evoluzione e qualsiasi stima è soggetta a un’elevata incertezza".

L’impatto maggiore sulla crescita economica si concentrerebbe nel primo anno successivo all’aumento dei dazi, per poi attenuarsi nel tempo, lasciando tuttavia un effetto negativo persistente sul livello della produzione, ha continuato Lagarde, ricordando che l'area euro, "molto aperta al commercio e profondamente integrata nelle catene di approvvigionamento globali, specialmente con gli Stati Uniti, è particolarmente esposta ai cambiamenti nelle politiche commerciali".

Inoltre, se gli Usa imponessero dazi del 25% e l'Ue rispondesse a tono, le prospettive di inflazione "diventerebbero significativamente più incerte. Nel breve termine, le misure di ritorsione dell’Ue e un indebolimento del tasso di cambio dell’euro - dovuto a una minore domanda statunitense di prodotti europei - potrebbero aumentare l’inflazione di circa mezzo punto percentuale", ha affermato la presidente della Banca centrale europea, aggiungendo che nel medio termine l'effetto si attenuerebbe "poiché la minore attività economica ridurrebbe le pressioni inflazionistiche". "Voglio sottolineare ancora una volta che queste stime sono soggette a un’incertezza molto elevata, dato che l’impatto degli aumenti tariffari potrebbe essere non lineare, ad esempio a causa di una significativa riconfigurazione delle catene di approvvigionamento globali", ha affermato Lagarde.