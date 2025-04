La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di avere offerto dazi zero reciproci sui beni industriali agli Stati Uniti. I dazi annunciati dagli Usa "hanno un impatto massiccio sull'economia globale. Vengono colpiti duramente, in particolare, i Paesi in via di sviluppo. È una svolta notevole per gli Usa. Ciò nondimeno, siamo pronti a negoziare con Washington: abbiamo offerto dazi zero-zero sui beni industriali, come abbiamo fatto per molti altri partner industriali", ha detto von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store. "L'Europa è sempre pronta a un buon accordo, quindi la teniamo sul tavolo. Siamo anche pronti a reagire con contromisure e a difendere i nostri interessi", ha concluso.

La risposta europea ai dazi di Trump

Già qualche giorno fa Ursula von der Leyen aveva spiegato che l'Ue è pronta a negoziare con gli Stati Uniti ma anche a reagire ai dazi del 20% imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta alle tariffe sull'acciaio e ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono", aveva detto la presidente della Commissione Ue in una dichiarazione da Samarcanda, in Uzbekistan.

Oggi il sottosegretario polacco Michal Baranowski, illustrando, in conferenza stampa a Lussemburgo, l'esito del Consiglio Commercio,ha confermato che per l'Ue "il piano A è impegnarsi in negoziati" con gli Usa dopo i dazi annunciati da Donald Trump, mentre "il piano B, una potenziale risposta, lo teniamo saldamente in tasca".

A margine, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha informato che la lista dei prodotti Usa che verranno colpiti da controdazi in risposta ai dazi annunciati sull'import di acciaio e alluminio dall'Ue dovrebbe essere attiva "dal 15 aprile" prossimo.