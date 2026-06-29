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Dazio 3 euro su pacchi extra Ue: cosa cambia dal 1° luglio

Dal 1° luglio, l'Ue impone un dazio di 3 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra Ue, eliminando l'esenzione per facilitare i controlli doganali.

Stand di Temu in una fiera a Hangzhou, in Cina - Fotogramma/Ipa
Stand di Temu in una fiera a Hangzhou, in Cina - Fotogramma/Ipa
29 giugno 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal primo luglio prossimo, dopodomani, tutti i pacchi che entreranno nell'Ue da Paesi terzi pagheranno un dazio di 3 euro. La Commissione Europea ha deciso di procedere con l'attesa abolizione della cosiddetta soglia de minimis, che esenta dai dazi tutti i pacchi di valore inferiore a 150 euro.

"Imporremo un dazio doganale di tre euro sui pacchi che entrano nel territorio dell'Ue - spiega un alto funzionario Ue - con due motivazioni principali: garantire parità di condizioni da un lato, e dotare le autorità doganali degli strumenti necessari per affrontare, controllare ed eventualmente rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi".

Per la fonte, è una questione "di equità" e di "applicare le stesse regole alle nostre imprese e alle merci che entrano nel nostro territorio e vengono vendute online. Ci sono state consultazioni a tutti i livelli con gli Stati membri, con le parti interessate, tra i vari servizi e a livello politico superiore. Avevamo sei mesi di tempo: attuiamo questa misura in tempi record, rendendola operativa a partire dal 1° luglio".

E' prevista anche l'introduzione di una 'handling fee', commissione di gestione, che diverrà operativa una volta che verrà pubblicato il nuovo codice delle Dogane Ue, probabilmente in ottobre. Per quanto riguarda le misure nazionali già in vigore, ad esempio in Italia, queste dovranno cessare "una volta che entrerà in vigore" la norma europea.

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Ue soglia de minimis Ue dazio 3 euro piccoli pacchi Ue
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