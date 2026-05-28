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Ue multa Temu per 200 milioni: "Consumatori a rischio per prodotti insicuri"

E' la sanzione in assoluto più alta mai inflitta finora dalla Commissione per la violazione del Ds: "Venduti Giocattoli per bambini pericolosi e caricatori difettosi"

Stand di Temu in una fiera a Hangzhou, in Cina - Fotogramma/Ipa
Stand di Temu in una fiera a Hangzhou, in Cina - Fotogramma/Ipa
28 maggio 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Multa di 200 milioni di euro dalla Commissione europea nei confronti di Temu, piattaforma cinese di e-commerce controllata dalla Pdd Holdings, quotata al Nasdaq, per violazione del Dsa, il Digital Services Act. E' la multa dall'importo assoluto più elevato inflitta finora dalla Commissione per violazione del Dsa, superando di molto i 120 mln della sanzione comminata a X nello scorso dicembre.

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Secondo l'esecutivo Ue, l'azienda non ha "identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla vendita di prodotti illegali offerti sulla sua piattaforma e il conseguente danno per i consumatori nell'Unione europea".

Secondo la Commissione, è "molto probabile" che i consumatori dell'Ue si imbattano in articoli illegali su Temu. La natura della violazione, sottolinea un alto funzionario Ue, è "particolarmente grave". La valutazione del rischio di Temu per il 2024, secondo l'esecutivo comunitario, non soddisfa gli standard previsti dal Dsa, anzitutto perché "si basa su informazioni generali sui rischi relativi al settore dell'e-commerce nel suo complesso, anziché su prove specifiche riguardanti il servizio di Temu".

Inoltre, la valutazione del rischio di Temu sottovaluta "gravemente" la frequenza con cui i consumatori dell'Ue potrebbero imbattersi in articoli illegali navigando sulla piattaforma.

Le prove raccolte durante un'indagine condotta dalla Commissione, informa la stessa istituzione, dimostrano che "un'altissima percentuale dei caricabatterie selezionati non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un'alta percentuale di giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, in quanto contenevano sostanze chimiche che superavano i limiti di sicurezza previsti dalla legge o presentavano rischi di soffocamento a causa di parti staccabili". La piattaforma inoltre, secondo la Commissione, "non ha valutato adeguatamente in che modo la progettazione del suo servizio, compresi i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati, potesse amplificare i rischi di diffusione di prodotti illegali".

In base al Dsa, le piattaforme online di grandi dimensioni (Vlop) designate sono tenute a valutare "diligentemente" i rischi sistemici connessi ai loro servizi e ad adottare le corrispondenti misure di mitigazione.

La multa inflitta oggi è stata calcolata tenendo conto della natura dell'infrazione, della sua gravità in termini di utenti Ue interessati e della sua durata. La mancata effettuazione di adeguate valutazioni del rischio, uno dei pilastri dell'architettura del Dsa, costituisce "un'infrazione particolarmente grave del Dsa".

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Temu Temu multa Ue temu ue giocattoli bambini pericolosi temu caricabatterie multa ue
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