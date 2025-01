"La guarirà Dio". Una bambina di 8 anni muore di diabete e i genitori, che rifiutano di somministrarle l'insulina per motivi religiosi, vengono processati e condannati per omicidio colposo insieme a 12 membri della setta di cui fanno parte. E' la vicenda che Sky News racconta alla fine del processo celebrato in Australia. La piccola Elizabeth Rose Struhs è morta il 7 gennaio 2022 a Toowoomba, nel Queensland, dopo 6 giorni di agonia: i genitori hanno deciso di non somministrare insulina alla bambina affetta da diabete di tipo 1. I genitori Jason Struhs e Kerrie Elizabeth, 53 e 49 anni, sono stati condannati con il loro figlio 22enne Alan e con altre 11 persone, a cominciare da Brendan Luke Stevens, 63enne leader della setta 'I santi'.

Alla bambina è stato negato il farmaco per convinzioni religiose. "Non faccio i salti di gioia ma sono in pace con me stessa", ha detto il padre della bimba. "Non sono triste, sono felice perché lei ora è in pace e lo sono anche io. Lei non dipende da me e io non sono ostaggio del diabete", ha aggiunto. La sentenza è stata più lieve rispetto alle richieste dell'accusa: il giudice ha ritenuto colposo l'omicidio perché i genitori, in sostanza, non si sono resi conto pienamente della possibilità di provocare la morte della figlia. L'entità della pena verrà decisa l'11 febbraio.