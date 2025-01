Donald Trump ha giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti oggi nella cerimonia di insediamento in Campidoglio. Subito dopo aver giurato nelle mani del giudice della Corte Suprema, John Roberts, il neo presidente ha stretto la mano a Joe Biden. Prima di Trump, ha giurato il vicepresidente JD Vance. "Inizia l'età dell'oro per gli Stati Uniti", le prime parole del nuovo presidente dopo il giuramento.