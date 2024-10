Dura risposta all'attacco frontale dell'ex first lady durante il suo comizio di sabato scorso in Michigan

"Sapete chi è cattiva come me? Michelle Obama". Così Donald Trump ha attaccato l'ex first lady, usando il termine dal sapore sessista, "nasty", che ama usare contro le avversarie donne, da Hillary Clinton a Nancy Pelosi fino a Kamala Harris.

"Io ho cercato di essere sempre gentile e rispettoso, ma lei ha aperto il vaso, è stata cattiva, non avrebbe dovuto farlo, ha fatto un grande errore", ha detto l'ex presidente in un comizio la notte scorsa ad Atlanta, riferendosi agli attacchi dell'ex first lady durante il suo comizio sabato scorso in Michigan.

Scarcerato Steve Bannon

Steve Bannon è stato rilasciato da un carcere federale a pochi giorni dall'Election Day. L'ex consigliere di Donald Trump, strenuo sostenitore dell'ex presidente, è stato accolto all'uscita dall'istituto di pena dalla figlia Maureen, rende noto la Cnn citando alcune fonti. Nel 2022 Bannon era stato condannato per due capi d'accusa di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispettare un mandato di comparizione della Commissione della Camera dei Rappresentanti che indagava sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Anche quando a luglio era stato rinchiuso nella prigione federale del Connecticut, Bannon aveva assicurato che avrebbe continuato a influenzare la corsa presidenziale da dietro le sbarre e che il suo podcast 'War Room' avrebbe continuato a stimolare la base di Trump. War Room, che compariva spesso nella Top Podcast di Apple prima che Bannon finisse in prigione, è uscito dalle classifiche all'inizio di luglio, secondo i dati di Podchaser.

Sebbene lo show di Bannon sia visto principalmente come stimolante per la base di Trump, i dati sui podcast di Edison Research hanno rilevato che se quasi la metà dell'audience di Bannon è composta da repubblicani, un terzo degli ascoltatori è costituito da indipendenti.