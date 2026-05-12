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Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in Grecia

Atene ha aperto una inchiesta a cui partecipano esperti militari

Atene - Adnkronos
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12 maggio 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un drone con 100 chili di esplosivo è stato ritrovato e fatto esplodere al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. Atene ha aperto una inchiesta che coinvolge militari. Il ministro della Difesa, Nikos Dendias, ha anticipato che il drone sembra essere di origine ucraina. Quasi certamente, ha aggiunto, proviene da "un Paese straniero".

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"Sappiamo di che cosa si tratta e più o meno che cosa contiene. Stiamo lavorando perché il nostro Paese equipaggi la sua marina con i droni e i sistemi anti drone più moderni che esistano al momento", ha detto.

Il drone esplosivo a lungo raggio era stato ritrovato da un pescatore in una grotta giovedì della scorsa settimana. I rottami del drone sono stati portati in una base navale sulla terraferma per ulteriori verifiche.

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drone esplosivo Grecia Ucraina
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