circle x black
Cerca nel sito
 

La prossima eclissi totale? Il 2 agosto 2027 e sarà visibile al meglio da Luxor

Secondo l'Osservatorio Solare Nazionale degli Stati Uniti, infatti, il prossimo anno il fenomeno attraverserà Spagna, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, oltre agli oceani Atlantico e Indiano

L'eclissi solare - (Ipa)
L'eclissi solare - (Ipa)
13 agosto 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hai perso l'eclissi solare del 12 agosto 2026? Nessun problema: ci sarà una nuova, straordinaria occasione tra poco meno di un anno. Il 2 agosto 2027, infatti, una spettacolare eclissi solare totale sarà visibile in diverse aree di Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

La fase di totalità attraverserà Spagna, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, regalando agli osservatori uno degli eventi astronomici più attesi dei prossimi anni. "Tra le città che si troveranno lungo la traiettoria figurano Cadice (Spagna), Tangeri (Marocco), Gibilterra, Bengasi (Libia), Luxor (Egitto) e Gedda (Arabia Saudita)", ha dichiarato l'Osservatorio.

E tra le destinazioni migliori per assistere allo spettacolo ci sarà Luxor, in Egitto, dove il Sole potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi, trasformando l'eclissi del 2027 in uno degli appuntamenti astronomici più eccezionali del XXI secolo.

Il miglior posto in assoluto per osservare la prossima eclissi sarà Luxor, in Egitto, dove il Sole potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi, trasformando l'eclissi del 2027 in uno degli appuntamenti astronomici più eccezionali del XXI secolo. L'Agenzia spaziale saudita ha riferito che l'oscurità totale durerà circa sei minuti nelle zone meridionali come Abha, e circa cinque minuti e 50 secondi a Gedda e in alcune zone della costa occidentale. L'Agenzia ha sottolineato "l'importanza fondamentale di seguire le linee guida di sicurezza, esortando gli osservatori ad evitare di guardare direttamente il sole senza occhiali protettivi specifici o binocoli con filtro".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eclissi solare del 12 agosto 2026 eclissi solare 2027 eclissi solare 2027 dove vederla eclissi solare 2027 italia eclissi solare totale 2027 eclissi solare del 2 agosto 2027 eclissi solare 2027 a che ora eclissi solare 2027 quando
Vedi anche
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza