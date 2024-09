Afd verso il trionfo in Turingia, testa a testa con Cdu in Sassonia

Elezioni regionali 2024 in Germania nel segno dell'Afd: l'estrema destra verso il trionfo in Turingia e sfida la Cdu in Sassonia.

Secondo l'exit poll della Zdf, Alternative for Deutschland (Afd) in Turingia è nettamente in testa nelle elezioni regionali con il 33,5% dei consensi, 9 punti in più della Cdu. La nuova formazione populista di sinistra Bsw ha ottenuto il 14,5% dei voti, la Linke l'11,5%, mentre la Spd il 6,5% ed i Verdi il 4%. La soglia di sbarramento è al 5%.

In Sassonia si delinea un testa a testa tra Cdu e Afd. I cristiano-democratici hanno ottenuto il 32% dei consensi, mentre il partito di estrema destra il 31,5%. Molto staccata la nuova formazione populista di sinistra Bsw, che ha ottenuto il 14,5% dei voti, mentre la Spd si è fermata al 7,5%.