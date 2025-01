La Spd potrebbe contare solo sul 15% dei voti, dopo aver perso 4 punti in una settimana, alle elezioni in Germania il prossimo 23 febbraio, mentre la AfD è salita nello stesso arco di tempo al 23 per cento.

E' il quadro delineato da un sondaggio YouGov condotto fra il 24 e il 27 di questo mese, dopo l'attentato con il coltello in Baviera di cui è sospettato un 28enne afghano a cui era stata respinta la richiesta di asilo. Il partito dell'estrema destra sarebbe così il secondo partito dopo la Cdu/Csu, su cui potrebbe convergere, secondo la stessa ricerca, il 29 per cento dei voti.

Cala anche il sostegno per i Verdi, ora al 13%, e per i liberali, sotto la soglia di sbarramento del cinque per cento. La sinistra arriva al 5%, con un punto in più guadagnato negli ultimi sette giorni. La populista Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) rimane stabile al 6%. Il tema dei migranti è sempre più importante agli occhi del 36 per cento di chi voterà (il 23 per cento la scorsa settimana).