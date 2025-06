Gli elettori polacchi vengono oggi chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski e lo storico nazionalista Karol Nawrocki. Lo scontro si preannuncia serrato e ricco di implicazioni, non solo per l'equilibrio politico interno, ma anche per la posizione internazionale del Paese, membro chiave di Unione Europea e Nato.

Il duello presidenziale è il riflesso di una netta spaccatura ideologica: da un lato il 53enne Trzakowski, liberale ed europeista sostenuto dalla coalizione centrista al governo con Donald Tusk; dall'altro il 42enne Nawrocki, conservatore radicale appoggiato dal partito d'opposizione Diritto e Giustizia (PiS), di cui fa parte anche il presidente uscente Andrzej Duda. I due candidati sono testa a testa negli ultimi sondaggi, con entrambi accreditati intorno al 46%, secondo le rilevazioni di Politico.

La sfida si gioca in gran parte sull'elettorato di protesta, in particolare sui giovani che al primo turno, il 18 maggio scorso, hanno premiato la "nuova" estrema destra polacca di Confederazione e il suo leader Slawomir Mentzen, capace di ottenere quasi il 15%. Entrambi i candidati hanno cercato il suo endorsement, partecipando a interviste sul suo popolare canale YouTube e corteggiando la sua base elettorale. Nawrocki ha firmato in diretta un documento con otto richieste, tra cui il veto all'ingresso dell'Ucraina nella Nato, mentre Trzaskowski si è detto disponibile solo su alcuni punti, ribadendo invece il sostegno a Kiev e ai diritti Lgbtq+, tema delicato in un Paese fortemente cattolico. La chiusura dei seggi è prevista per le 21.