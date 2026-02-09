circle x black
Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: "Costruirò una città sulla Luna"

Il miliardario proprietario di SpaceX ha rivelato i suoi piani

Elon Musk - Ipa/Fotogramma
09 febbraio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elon Musk vuola la Luna. Il miliardario proprietario, tra le altre aziende, di SpaceX sembra aver momentaneamente abbandonato il suo piano di atterrare su Marte, per concentrarsi sul satellite più vicino alla Terra, su cui vorrebbe costruire una vera e propria città: "Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato l'attenzione sulla costruzione di una città autosufficiente sulla Luna", ha spiegato Musk in un post pubblicato su X, "potenzialmente potremmo realizzarla in meno di 10 anni, mentre su Marte ci vorrebbero più di 20 anni".

"La missione di SpaceX rimane la stessa: estendere la coscienza e la vita come le conosciamo alle stelle", ha continuato Musk, che ha poi spiegato i motivi dell'abbandono della pista marziana, "è possibile viaggiare su Marte solo quando i pianeti si allineano ogni 26 mesi (tempo di viaggio di sei mesi), mentre possiamo partire per la Luna ogni 10 giorni (tempo di viaggio di due giorni). Questo significa che possiamo completare una città sulla Luna molto più velocemente di una su Marte".

Cosa farà quindi ora Musk? I piani sono chiari: "SpaceX si impegnerà anche a costruire una città su Marte e inizierà a farlo tra circa 5 e 7 anni, ma la priorità assoluta è garantire il futuro della civiltà e la Luna è più veloce".

