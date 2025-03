Philippe Vedovini arrestato insieme alla moglie Anne in relazione alla morte del nipotino di due anni, scomparso dalla loro casa in una zona remota della Francia nel luglio 2023

La custodia cautelare in carcere dei nonni di Emile Soleil è stata revocata. Lo hanno reso noto i loro avvocati. Philippe Vedovini è stato arrestato insieme alla moglie Anne martedì, in relazione alla morte del loro nipotino di due anni, scomparso dalla loro casa in una zona remota della Francia tra Aix-en-Provence e Aubagne nel luglio 2023. Nessuna traccia di Emile Soleil è stata trovata fino alla fine di marzo dell'anno scorso, quando un escursionista nella zona montuosa ha rinvenuto il cranio e i denti di un bambino non lontano da casa sua.

"Dopo 17 ore di interrogatorio, la custodia cautelare è revocata", ha dichiarato Isabelle Colombani, avvocato di Philippe Vedovini, mentre lasciava la stazione di polizia di Marsiglia poco prima delle 5 del mattino. "Gli investigatori hanno fatto il loro lavoro. Abbiamo potuto vedere che è stato fatto un lavoro enorme", ha detto, aggiungendo che il suo cliente "ha risposto a tutte" le domande.