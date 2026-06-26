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Europol: 'Ndrangheta leader del traffico di droga da America Latina all'Ue

Europol: la 'Ndrangheta domina il traffico di droga dall'America Latina all'Ue, sfruttando reti albanesi.

Dosi di cocaina, l'oro bianco che arricchisce la 'ndrangheta - Fotogramma/Ipa
Dosi di cocaina, l'oro bianco che arricchisce la 'ndrangheta - Fotogramma/Ipa
26 giugno 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La 'ndrangheta calabrese, sfruttando le reti criminali albanesi trapiantate in America Latina, è riuscita a stabilire una "posizione dominante" nel traffico di droga dal Subcontinente latinoamericano all'Ue, "garantendo il controllo completo dell'intero processo criminale". Lo certifica un rapporto pubblicato oggi dall'Europol, "The blueprint of criminal opportunism".

"Settantacinque reti di traffico di droga che operano sia nell'Ue che in America Latina - spiega l'Europol - non hanno membri latinoamericani. Alcune reti con sede nell'Ue, o provenienti da regioni limitrofe all'Ue, si sono insediate in America Latina per approvvigionarsi di cocaina direttamente da controparti locali. Questo è particolarmente vero per le reti italiane e dei Balcani Occidentali. La 'Ndrangheta italiana, ad esempio, ha creato estese rotte commerciali di cocaina in America Latina e si serve di reti criminali albanesi per supervisionare questi affari sul campo".

Di conseguenza, "è riuscita a stabilire una posizione dominante nel traffico di droga dall'America Latina. Alcune reti albanesi si sono insediate in America Latina e continuano a trarre vantaggio dai loro rapporti commerciali con i cartelli. Anche altre reti dei Balcani Occidentali hanno ampliato il loro coinvolgimento nel traffico di cocaina".

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Tag
'ndrangheta Europol traffico droga America Latina reti criminali albanesi
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