Il portavoce, Sean Parnell, ha confermato che sono stati chiusi diversi piani e corridoi della struttura come ulteriore misura di precauzione. Agenti al lavoro con maschere anti-gas e tute di protezione

Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito "un incidente con materiale pericoloso", secondo quanto riferisce la Cnn citando tre fonti e il dipartimento dei vigili del fuoco.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno "rilevato un problema con la qualità dell'aria che necessita misure di precauzione fino a quando determineremo il suo significato".

Agenti al lavoro con maschere anti-gas e tute protettive

"Il dipartimento sta applicando i protocolli standard di protezione - aggiunge Parnell - i team di risposta sono stati dispiegati e sono pronti a dare supporto ai dipendenti". Intanto, un messaggio inviato dalla squadra di sicurezza del Pentagono informa che saranno necessari test per i quali potranno essere necessarie una o due ore. Infine una fonte della Cnn riferisce che gli agenti della polizia entrati nell'edificio indossano maschere anti-gas e tute per la protezione da agenti chimici.