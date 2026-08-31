circle x black
Cerca nel sito
 

Perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300mila euro: lui illeso, l'auto a pezzi

IA diffondere le immagini del disastro la polizia, che ha accompagnato la foto con una frase piuttosto secca: "Purtroppo questa mattina c’è una Ferrari 296 in meno al mondo"

La Ferrari 296 distrutta - (Foto Greater Manchester Police)
La Ferrari 296 distrutta - (Foto Greater Manchester Police)
31 agosto 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Doveva essere una domenica qualunque al volante di una Ferrari da oltre 300mila euro. È finita con una 296 distrutta sul ciglio della M602, a Salford, nel Greater Manchester. Il conducente è rimasto illeso. La Ferrari, invece, decisamente meno.

L’incidente è avvenuto domenica 30 agosto, quando il guidatore ha perso il controllo della supercar sull’asfalto bagnato. Il risultato è stato piuttosto impietoso: cofano distrutto, parte dell’anteriore completamente deformata, una ruota anteriore piegata e l’altra addirittura staccata.

A diffondere le immagini del disastro è stata la Greater Manchester Police, che ha accompagnato la foto con una frase piuttosto secca: "Purtroppo questa mattina c’è una Ferrari 296 in meno al mondo". Secondo la polizia, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura a causa delle condizioni bagnate della strada.

Da qui anche il consiglio degli agenti: adeguare la velocità e lo stile di guida alle condizioni dell'asfalto. Un'indicazione banale, forse, ma che vale anche quando si è al volante di una Ferrari da centinaia di migliaia di euro. La 296 è una supercar da oltre 800 CV e non è certo un'auto pensata per andare piano. Sul bagnato, però, potenza e prestazioni richiedono ancora più attenzione.

La buona notizia è che nell'incidente non ci sono stati feriti. Per il conducente, quindi, solo un grande spavento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrari ferrari distrutta ferrari incidente
Vedi anche
News to go
Bonus affitto genitori separati, quando arriva
Lo sfogo di Alice De Andrè per i commenti sessisti: "Trogloditi digitali" - Video
Yacht in fiamme a Jesolo, l'intervento dei vigili del fuoco in elicottero - Video
Inondazione improvvisa al Grand Canyon, le immagini dell'onda di fango
News to go
Islanda dice no all'Unione europea, referendum fallito
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza