Secondo il quotidiano 'La Dépêche du Midi' i medici dell'ospedale di Rangueil hanno dovuto rimuovere un "bossolo da collezione lungo quasi 20 centimetri" e, preoccupati per una potenziale esplosione, hanno chiamato una squadra di artificieri. I vigili del fuoco sono stati "inviati su richiesta delle forze dell'ordine per fornire protezione antincendio durante l'intervento della squadra di artificieri", ha dichiarato il Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso in un comunicato stampa, aggiungendo, senza ulteriori dettagli, che "un ordigno esplosivo è stato neutralizzato all'ingresso del pronto soccorso".

